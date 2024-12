Messaggero: Defibrillatore esterno? Bove chiede tempo, spera ancora nella Serie A

Defibrillatore sì, defibrillatore no? Sulle pagine del Messaggero si parla di Edoardo Bove con il quotidiano romano che fornisce una nuova versione riguardo il futuro e le scelte mediche che dovrà prendere il centrocampista. In particolare si scrive che il classe 2002 stia chiedendo più tempo e nuovi esami per non dover rinunciare fin da subito alla possibilità di tornare a giocare in Serie A. L'installazione di un defibrillatore sottocutaneo resta l'ipotesi più accreditata, ma allo stesso tempo Bove vuole essere certo che il quadro clinico sia completo per non compromettere nessuno degli scenari possibili.

Voglia di calcio

In ordine: 1) non rischiare la salute, 2) tornare a giocare a livello professionistico, 3) farlo con la Fiorentina. Per tutti questi motivi, e per la forte volontà dello stesso Bove, è probabile che la scelta definitiva possa anche arrivare nelle prossime settimane da casa sua, dove presto tornerà. Come si legge sul quotidiano, è plausibile che si stiano valutando soluzioni alternative, come ad esempio l'installazione di un defibrillatore semiautomatico esterno, removibile. In ogni caso la scelta spetterà soltanto a lui, circondato dall'affetto dei suoi cari e dai medici di uno degli ospedali più blasonati del paese come Careggi.