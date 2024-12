Gazzetta: Bove, la decisione è presa. Sì al defibrillatore, lunedì verrà operato

La decisione è stata presa: nelle prossime ore a Edoardo Bove verrà impiantato un defibrillatore sottocutaneo , che di fatto metterà fine alla sua carriera in Italia. Come scriveLa Gazzetta dello Sport, il calciatore ha dovuto accettare questa decisione brutale, che cambia le prospettive per il futuro, ma è stato (e verrà) seguito in un percorso psicologico per assimilare questa nuova prospettiva di vita. Ma non è detto che la sua carriera calcistica sia definitivamente conclusa - si legge -: potrà tornare, un po' alla volta, in un campionato che non sia il nostro, visto che la legislazione italiana è piuttosto stringente sul tema.