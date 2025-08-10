L'ex giocatore di Torino e Fiorentina Riccardo Maspero è stato intervistato da Tuttosport. Ecco un passaggio delle sue parole dove parla di quale attuale giocatore viola gli somiglierebbe per caratteristiche in campo. "Penso a Rolando Mandragora. Ha qualità, talento e mezzi offensivi importanti. Sa anche fare gol come me. Io quando ero un giovane venivo schierato a centrocampo perché nessuno se la sentiva di farmi giocare da trequartista, mi ritenevano troppo junior per una responsabilità così. Oggi è cambiato tutto. Mandragora ha l'intelligenza tattica per agire in qualsiasi posizione a centrocampo e con qualsiasi modulo".