Marchini: “Questa stagione avrebbe meritato di più. Palladino: atto di fede”

Su La Nazione di oggi, un editoriale di Giampaolo Marchini sulla Fiorentina di Palladino . Di seguito vi proponiamo alcuni passaggi dell'articolo in edicola sul quotidiano:

"La costruzione della Fiorentina del futuro, che non può essere quella schienata da Monza, Verona e Venezia, ma possibilmente quella deluxe che ha schiantato Inter, Milan, Roma e Lazio, deve essere un progetto chiaro e preciso. E la conferenza stampa di ieri ha chiarito, se mai ce ne fosse bisogno, una cosa: Palladino ha intenzione di pensare proprio a questo a partire da lunedi. (...) Intendiamoci. Questa stagione avrebbe meritato aspettando sempre l'ultimo verdetto del campo, per carità, un epilogo decisamente diverso. (...) Un anno anomalo, come ha detto Palladino, convinto pure di fare meglio la prossima stagione, invitando tutti a un 'atto di fede' e a ragionare su quanto di buono realizzato. Basterà a disinnescare la piazza?".