LIVE – Palladino: “Destino nelle nostre mani. Con 62 prima era Europa league”

Udinese-Fiorentina è l'atto conclusivo della stagione sportiva 2024/25 dei viola. In ballo ci sono le residue speranze di piazzamento Conference e la voglia di non scivolare addirittura al nono posto in classifica. A due giorni dalla sfida di Udine, Raffaele Palladino si presenta in conferenza stampa per parlare della partita e della stagione ormai agli sgoccioli. Con vista, pare, sul futuro. Queste le parole dell'allenatore viola: