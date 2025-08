Mandragora può partire, in caso caccia all’uomo d’ordine. Il profilo

Simon Sohm è sbarcato in Inghilterra nel pomeriggio di ieri. A centrocampo, però, potrà accadere ancora qualcosa, soprattutto se il futuro di Rolando Mandragora non dovesse essere più viola. L'ottimismo per il rinnovo sta scemando di giorno in giorno e la differenza di 400mila euro tra domanda e offerta avrebbe messo la trattativa in una fase di stallo, da almeno una settimana.