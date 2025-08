CorFio: “Segnali di nervosismo dall’entourage di Mandragora. Stop agli incontri”

La situazione di Rolando Mandragora è legata ad una storia curiosa. Quella di un giocatore dalle promesse non mantenute, un po’ per colpa sua e molto a causa di un’infinita serie di infortuni, che si è appena messo alle spalle la miglior stagione della carriera. Gol, assist, un ruolo sempre più da leader. Per questo era immaginabile rivederlo nella stagione successiva come uno dei pilastri della formazione di Pioli , nonostante il contratto in scadenza tra un anno.

Nelle prossime settimane non ci saranno incontri in questo senso, visto che le parti si sono prese una lunga pausa di riflessione, con l'entourage del giocatore che avrebbe mostrato i primi segnali di nervosismo. La Fiorentina, visti i paletti del monte ingaggi non vorrebbe spingersi troppo in alto, per un calciatore che potrebbe finire in seconda linea. Ecco perché se dovessero arrivare offerte nell’ordine dei 7-8 milioni la cessione sarebbe seriamente presa in considerazione e a quel punto, i viola, andrebbero con decisione su Nicolussi Caviglia del Venezia. Lo riporta il Corriere Fiorentino