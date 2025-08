Cor.Fio: “Ecco la cifra per cedere Mandragora. C’è distanza con la Fiorentina”

Dopo l'arrivo di Sohm a tenere banco in casa Fiorentina sono le possibili uscite. Beltran deve solo accettare il Flamengo, mentre Nzola è ad un passo dal Pisa. Ma oltre a questi nomi c'è quello di Rolando Mandragora, che fino ad alcune settimane fa sembrava vicino al rinnovo. La trattativa però è in stand-by, come scrive il Corriere Fiorentino.