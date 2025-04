Mandragora, l’uomo del momento. E adesso aspetta il rinnovo: il punto

Il Corriere dello Sport analizza oggi il grande momento di Rolando Mandragora, artefice di una grande prova contro il Celje. Giovedì sera, infatti, Rolly ha rifilato un gol al Celje e propiziato la rete salvifica di Kean con un assist. TUTTI I MARCATORI STAGIONALI VIOLA Settimo sigillo stagionale, quinto in Conference League, dove l'ex Torino sta mantenendo una cadenza notevole: tre gol in tre gare di fila. I calciatori di alto livello si misurano (anche) attraverso la loro capacità di non perdersi d'animo, perseverando e alzando il ritmo. Proprio quello che ha fatto il classe '97, senza proclami né dichiarazioni fuori posto.