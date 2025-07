Mandragora-Fiorentina, trattativa in stallo. Ecco la richiesta del calciatore

La telenovela relativa al rinnovo di Mandragora non sembra prossima alla fine. Ecco la richiesta del calciatore

In casa Fiorentina, uno degli argomenti più caldi è sicuramente legato alla situazione dei rinnovi di contratto. Da Dodò a Kean passando per Rolando Mandragora . Proprio il centrocampista originario di Scampia, sarebbe il rinnovo più urgente, visto la scadenza a giugno 2026.

I suoi 9 gol 6 assist nella scorsa stagione impongono una grandissima riflessione alla società viola. Soprattutto perché il giocatore, tramite il procuratore Stefano Antonelli, chiede 2 milioni l'anno alla Fiorentina. L'entourage del calciatore spinge sulle grandi prestazioni dell'ultima annata, ma finora non è ancora arrivata la tanto attesa fumata bianca. C'è ancora tempo, anche perché sia Goretti che Pradé rimarranno tutta la settimana in Italia. In questi sette giorni, molte delicate situazioni potrebbero avere una conclusione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport