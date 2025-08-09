Mandragora e il rinnovo di contratto: ecco la distanza con la Fiorentina

La Nazione si sofferma sul mercato della Fiorentina. Riccardo Sottil sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Lecce , mentre per Beltran il discorso relativo al Flamengo è stato archiviato. Il club viola si aspetta che l'entourage dell'argentino porti altre offerte nei tempi giusti. Senza la sua cessione, difficilmente la Fiorentina potrà proporre offerte interessanti per gli acquisti che mancano all'appello: un vice Kean (Siwe, Shpendi) e, forse, ma dipende dalla valutazione su Fortini, un vice Dodò (Zortea).

MANDRAGORA

Il resto del mercato ruota attorno a Mandragora. La prossima settimana è previsto un incontro tra le parti per discutere del rinnovo del contratto. La volontà è quella di stringersi la mano, ma la Fiorentina dovrà fare un passo verso il calciatore e lo stesso dovrà fare Mandragora. Per la fumata bianca serve un sacrificio di entrambi. Ballano circa 400mila euro (Mandragora chiede 2 milioni a stagione, la Fiorentina propone 1,6). Se si arriverà allo strappo, Pradè tornerà sul mercato. L'idea Nicolussi Caviglia è sempre sullo sfondo.