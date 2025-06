Ma Kean cosa vuole fare? La Nazione: “Alla società non ha comunicato nulla”

Moise Kean avrebbe dovuto essere il riferimento offensivo dell’Italia contro la Norvegia, ma un problema muscolare lo ha costretto a rinunciare alla convocazione, concludendo anzitempo una stagione lunga e dispendiosa. Alla Fiorentina ha tirato la carretta per mesi, senza reali sostituti, e il logorio fisico accumulato ha presentato il conto proprio in Nazionale. I fastidi muscolari accusati a Coverciano erano già noti allo staff medico viola, che li aveva saputi gestire durante l’anno.

Dopo aver saltato nove gare stagionali – di cui solo sei per motivi fisici – Kean è tornato al Viola Park per ricevere le cure necessarie prima di godersi un periodo di riposo. Il suo rientro, tuttavia, coincide con un momento cruciale anche per il suo futuro, dato che la Fiorentina è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore. In questo contesto incerto, l’attaccante non ha ancora comunicato alla società le proprie intenzioni per la prossima stagione.