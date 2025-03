L’ora della verità: otto giorni per svelare il futuro dei viola (e di Palladino)

La Nazione analizza il periodo di fuoco della Fiorentina, evidenziando che i prossimi match diranno tanto sul futuro dei viola e di Palladino. Napoli, Panathinaikos e Juventus: tutto d'un fiato (LEGGI QUI IL CALENDARIO). Tutto in appena otto giorni. Giorni che per Palladino saranno caldi, caldissimi. Anche perché è proprio da questa settimana che porta alla primavera che passerà gran parte, se non tutto, il futuro della Fiorentina. Quello a breve scadenza, ovvero il risultato da mettere in cassaforte a fine stagione, ma anche quello più distante che, in base a quale sarà la piega presa dalla situazione, potrà correre in una direzione (con al centro allenatore, riscatti, prestiti da rinnovare o meno) o nell'altra. Palladino sa bene che quella che inizia domani con la trasferta a casa del Napoli sarà una settimana da dentro o fuori. Il tecnico viola ha davanti tre tavoli complicatissimi ai quali però dovrà sedersi per riconsegnare a Firenze una Fiorentina che, paradossalmente, ha saputo lanciare i messaggi migliori proprio quando ha incrociato squadre di fascia molto alta. Il risultato di domani a Napoli avrà così un valore determinante per immergere la squadra nella tranquillità che servirà per arrivare al ritorno di coppa, giovedi sera (al Franchi) contro il Panathinaikos. Risultato, quello da conquistare con i greci che avrà a sua volta una ripercussione essenziale sullo stato d'animo con cui la Fiorentina andrà a muoversi nella sfida contro la Juve.