Giornata intensa quella di oggi per la Fiorentina, impegnata nella preparazione della sfida di domani contro il Polissya.Oggi alle 10, al padiglione della prima squadra del Viola Park, è in programma l'allenamento di rifinitura che servirà a mister Pioli per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.
La Nazione
L’intensa giornata della Fiorentina: allenamento, partenza e conferenze
Subito dopo la sessione, la squadra pranzerà all'interno del centro sportivo per poi mettersi in viaggio verso la Slovacchia. La comitiva raggiungerà in aereo Kosice, città situata a circa 40 chilometri da Presov, sede del match. Nel pomeriggio, alle ore 18.45, nella sala stampa della Tatran Arena di Presov, si terrà la conferenza pre-gara con protagonista l'allenatore viola accompagnato da un calciatore. Ancora da definire, invece, il programma della vigilia del Polissya, che arriverà all'appuntamento contro Ranieri e soci reduce da tre sconfitte di fila.
Il calcio d'inizio è fissato per domani alle ore 20: un appuntamento cruciale che segnerà il primo atto della nuova stagione europea dei viola. Lo scrive la Nazione.
