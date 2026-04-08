L’infermeria si sta svuotando: Vanoli potrà contare su Dodò e Mandragora

Difensore e centrocampista sono guariti dai rispettivi infortuni e a Londra contro il Crystal Palace in Conference League ci saranno

Redazione VN 8 aprile 2026 (modifica il 8 aprile 2026 | 09:42)

Contro il Crystal Palace giovedì sera in Conference League, Paolo Vanoli potrà contare anche su Dodò e Rolando Mandragora. Il brasiliano - che si era fermato nell’allenamento a porte aperte di sabato 28 marzo per un risentimento ai flessori della coscia destra - avrebbe voluto esserci anche contro l’Hellas e l’ha stoppato Vanoli per guai peggiori, ma domani non lo stoppa di sicuro, mentre il centrocampista ex Torino già da un paio di giorni è tornato ad aggregarsi al gruppo: il polpaccio è nuovamente a posto e gli consentirà domani sera di salire su un altro palcoscenico per aumentare il record di presenze (54) in Europa che già gli appartiene nella storia della Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Anche La Nazione fa il punto su disponibili e non. Detto di Dodò e Mandragora, Vanoli potrebbe fare nuovamente a meno di Parisi e Solomon, quest'ultimo parso pronto al rientro durante la sosta. Scontata l'assenza di Fortini che convive ancora con alcuni problemi alla schiena. Tutti i tre ieri hanno proseguito nel loro lavoro individuale e solo la rifinitura di oggi chiarirà se almeno Parisi e Solomon potranno stringere i denti. Per quanto riguarda gli assenti, Rugani e Brescianini non sono stati inseriti in lista Uefa.