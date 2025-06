L’esperto: “Vi spiego la situazione fiscale di Stefano Pioli in Arabia”

Per spiegare la situazione fiscale di Stefano Pioli, la Gazzetta dello Sport ha intervistato un esperto del settore. Antonio Longo, partner dello studio legale internazionale DLA Piper, con sedi anche in molti Paesi del Golfo, ed esperto in materia fiscale applicata allo sport, ha parlato così al noto quotidiano:

Continua Longo:"La crescente globalizzazione del sistema calcio può favorire Paesi con tassazione agevolata, a differenza dell'Europa, che resta frammentata in regimi tributari profondamente diversi tra loro e non armonizzati. In passato alcuni paesi tra cui Spagna e Italia avevano introdotto regimi fiscali speciali per attrarre gli sportivi professionisti che, però, hanno avuto parentesi brevi".