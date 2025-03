La vittoria scaccia le nuvole su Palladino. Fagioli? Strana esclusione dagli 11

Il Corriere Fiorentino commenta la vittoria di ieri della Fiorentina al Franchi contro il Lecce. Come scrive il quotidiano, i 3 punti indubbiamente agiranno come un toccasana sul morale e allontaneranno almeno per qualche giorno le nuvole plumbee che si erano addensate sopra la panchina di Palladino. Certo, il gioco ieri è mancato, ma va certamente riconosciuto a Palladino che le assenze erano parecchie contro i pugliesi. Kean, ieri in tribuna nel giorno del suo 25esimo compleanno, Gudmundsson, recuperato a tempi record ma rimasto in panchina fino all 87’ e sprecone nel recupero, più Adli, Folorunsho e Colpani, con Richardson squalificato (domenica a proposito mancherà Zaniolo per somma di cartellini). Troppo per una squadra come la Fiorentina, soprattutto in un momento difficile come questo, in cui le tensione rende pesanti le gambe.