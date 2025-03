La seconda giovinezza di Gosens: tra psicologia e leadership è pronto al riscatto

Gosens, non solo è stato d'aiuto sotto il piano psicologico, vista la laurea conseguita nel 2023, ma anche come vero e proprio leader nei momenti più difficili della stagione. Lo dimostrano le parole dette in conferenza stampa prima della gara più delicata, quella in casa con il Panathinaikos, dove più volte ha lanciato dei messaggi pieni di speranza e fiducia. Con 5 reti e 7 assist in 32 presenze complessive Robin è pronto a guidare la Fiorentina nel rush finale della stagione, con l'obiettivo di un trofeo sempre ben stampato in mente. Lo riporta il Corriere Fiorentino