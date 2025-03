Fiorentina, il Franchi resta un fortino: meglio solo l’Inter

Giocare in casa fa la differenza, e per la Fiorentina non è solo una sensazione ma una realtà confermata dai numeri. Nonostante la capienza ridotta per i lavori di ristrutturazione, il Franchi continua a essere un alleato fondamentale per la squadra di Raffaele Palladino. Dei 48 punti raccolti in campionato, ben 30 sono arrivati tra le mura amiche. Solo l’Inter ha fatto meglio in questa speciale classifica, con un margine di tre lunghezze sui viola.