La Nazione su Palladino: “Ci mette la faccia contro le falsità. Sembra Mourinho”

"L'ambiente critica? Ma è giusto... Bene che venga criticato io, almeno i ragazzi possono concentrarsi per dare il massimo" ha risposto così Raffaele Palladino in conferenza stampa (LE PAROLE) nella giornata di ieri in vista della sfida contro il Verona di Zanetti. La Nazione infatti, si è soffermata sull'atteggiamento dell'allenatore della Fiorentina che ancora una volta in questa stagione ci ha messo la faccia davanti alle critiche.