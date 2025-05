La Nazione “salva” Palladino: “Blindato da Commisso. Fondamentale per ripartire”

Le parole di Daniele Pradè, pronunciate dopo la bruciante sconfitta contro il Venezia, segnano l’inizio di una fase di profonda riflessione in casa Fiorentina. L’amarezza e la delusione del momento lasciano spazio a un segnale deciso: è il tempo delle analisi e delle scelte strategiche, indipendentemente dai risultati delle ultime due partite di campionato contro Bologna e Udinese. La dirigenza viola, con Pradè e il dg Ferrari in stretto contatto con il presidente Commisso dagli Stati Uniti, ha già avviato un confronto interno per valutare l’andamento della stagione e pianificare il futuro.

Al centro di queste valutazioni c'è anche l’allenatore Raffaele Palladino, recentemente confermato fino al 2027.La società ha esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto, segnale di fiducia ma anche di responsabilizzazione verso il tecnico. La sua figura sarà quindi cruciale per orientare le prossime decisioni tecniche e strategiche, in vista di un rilancio che dovrà passare attraverso un esame critico del progetto sportivo. Palladino sarà chiamato a essere protagonista non solo in panchina, ma anche nella costruzione della nuova identità della squadra.