La Nazione: “Sabiri, grande fiducia di Pioli. Prima il campo, poi il contratto”

Sabiri ha la sua occasione per mettersi in mostra

Abdelhamid Sabiri non aveva convinto né Italiano né Palladino, ma con Pioli le cose potrebbero cambiare. Complice un Gudmundsson ai box, il tecnico viola ha dato fiducia al marocchino schierandolo nelle amichevoli contro Grosseto e Carrarese e convocandolo per il ritiro in Inghilterra.

Quale sarà il suo futuro è ancora presto per dirlo, ma Pioli ha mandato un segnale importante: chi tiene alla maglia può giocarsi le sue carte. Da parte sua Sabiri ha espresso il suo entusiasmo anche sui social: "Sono felice di far parte di questa squadra". E in caso di permanenza si dovranno fare i conti con il prolungamento del contratto che ha come data di scadenza giugno 2026.