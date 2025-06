La Nazione rivela: “Ecco perché Dzeko ha scelto Firenze e non Bologna”

Dzeko alla Fiorentina, i retroscena

Redazione VN 17 giugno - 06:33

La Fiorentina ha concluso l’ingaggio di Edin Dzeko, che arriva da svincolato dopo una stagione positiva al Fenerbahce sotto la guida di José Mourinho. L’accordo, definito da Daniele Pradè dopo un fine settimana di intensi contatti, prevede un contratto di un anno con opzione automatica per il secondo al raggiungimento di determinati obiettivi. Il bosniaco guadagnerà 1,8 milioni di euro, più bonus che porteranno facilmente lo stipendio a 2 milioni. Dzeko ha subito mostrato entusiasmo per la proposta viola, preferendola al Bologna anche per ragioni familiari e logistiche.

Il trasferimento a Firenze non riguarda solo l’aspetto sportivo: con Edin arriveranno anche la moglie Amra, i loro quattro figli e i cani di famiglia, sottolineando quanto la scelta sia stata condivisa e fortemente voluta, rispetto al Bologna. Il suo arrivo rappresenta un colpo di rilievo per la Fiorentina, che si assicura l’esperienza e la leadership di un attaccante che ha già lasciato il segno in Serie A con Roma e Inter. Il contratto sarà ufficialmente depositato il 1° luglio, dopo le visite mediche di rito.

Dzeko, classe 1986, è uno dei profili più completi e stimati del calcio europeo. Ambasciatore Unicef e impegnato nel sociale, è noto per la sua umanità oltre che per le qualità tecniche. Parla cinque lingue e ha superato le mille presenze ufficiali in carriera. Condivide con Cristiano Ronaldo e Aubameyang il primato di aver segnato almeno 50 gol in tre dei cinque top campionati europei. È il miglior giocatore della storia della Bosnia, ancora oggi leader della nazionale con cui sogna la qualificazione al prossimo Mondiale. Lo scrive la Nazione.