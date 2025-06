La Nazione: “Pradè lavora in gran segreto”. E Goretti smentisce la Juventus

Nonostante le apparenze e le voci di caos, la Fiorentina sta portando avanti i suoi piani in modo riservato e operativo. L’allenatore, che sarà Stefano Pioli, non è stato ancora ufficializzato ma l’annuncio è previsto tra il 2 e il 3 luglio. I contatti tra il Viola Park e Riyad, dove Pioli si trova per motivi fiscali, sono costanti e produttivi. Allo stesso tempo, l’area tecnica, pur coinvolta in voci di mercato e possibili trasferimenti dirigenziali, sta lavorando attivamente per costruire la nuova squadra, come dimostra l’arrivo a parametro zero di Edin Dzeko.