Gazzetta: “Pradè-Roma? Contatti smentiti. Ma la Juventus punta Goretti”

Nella giornata di ieri, l'addio di Ghisolfi come direttore sportivo della Roma,ha dato il via a un turbinio di notizia sul futuro di alcuni dirigenti di Serie A. Tra questi, anche quelli della Fiorentina di Rocco Commisso, con Daniele Pradè in prima fila. Il ds viola infatti, dopo la contestazione di fine stagione, sembrava essere abbastanza in bilico. Per poi riprendersi la Fiorentina con forza e smentire ogni possibilità di addio.