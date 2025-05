La Nazione: “Kean, doppio obiettivo. E Gudmundsson spera in un arrivederci”

La Nazione scrive oggi sulle sue pagine di due tra i giocatori più importanti di questa Fiorentina: Kean e Gudmundsson . Il primo è carico, il problema muscolare che lo ha tenuto ai box per qualche giorno è ormai alle spalle. Moise adesso ha un doppio obiettivo. Segnare a Udine e provare a trascinare la Fiorentina in Europa . Servirà un passo falso della Lazio, ma fino al fischio finale il centravanti viola darà battaglia per vincere la partita. Poi per lui ci sarà qualche giorno di riposo in attesa di rispondere alla convocazione di Luciano Spalletti. Stagione per niente finita. Anzi, gli Azzurri si aggrapperanno a lui per battere la Norvegia il prossimo 7 giugno e la Moldova due giorni più tardi per non cominciare in salita il cammino verso il Mondiale del prossimo anno.

Gudmundsson

In Nazionale, stavolta conl'Islanda, ci andrà anche Albert Gudmundsson. La sua stagione è stata diversa da quella del compagno. Lui la conferma deve ancora guadagnarsela. Ma Palladino per il suo trequartista ha sempre avuto parole pubbliche d'elogio LEGGI QUI. Quando è stato bene fisicamente ha mostrato qualità e trovato la via della rete, tanto da assestarsi al 9° posto in Serie A per media realizzativa. Per la serie: ha giocato poco, ma in quel poco non ha fatto male. L'intenzione del club può essere anche quella di riprovarci. Moise+Gud, una formula che potenzialmente ha pochi rivali in Serie A. E difatti solo Retegui Lookman e Lautaro-Thuram hanno fatto meglio di loro. Ma nel computo dei 24 gol in due in campionato è chiaro che Albert abbia contribuito in minima parte (6 reti, più 2 in Conference). A Udine un'altra chance da giocarsi nel ballottaggio con Beltran per agire al fianco di Moise. Trapela questo alla vigilia dal Viola Park. Mentre Albert spera solo in un arrivederci.