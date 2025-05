Gudmundsson: in viola meno minuti, ma media realizzativa in linea. I dati

Gudmundsson ha disputato 23 partite con una media di 54,5 minuti. Meno minuti in campo, ma è 9º in Serie A per media realizzativa

Redazione VN 22 maggio 2025 (modifica il 22 maggio 2025 | 23:24)

Albert Gudmundsson alla Fiorentina: meno minuti in campo, ma è 9º in Serie A per media realizzativa e in linea con la scorsa stagione. L’islandese, infatti, ha un numero di gol per minuti molto simile all’anno scorso con il Genoa. Gudmundsson ha vissuto una stagione 2024/25 profondamente diversa rispetto a quella precedente, passando da titolare inamovibile nel Genoa a profilo tecnico di rilievo in una rosa più ampia e competitiva come quella della Fiorentina. Il minutaggio complessivo è calato – da oltre 3.000 a circa 1.260 minuti in Serie A – dovuto ad alcuni infortuni. I numeri confermano che il rendimento dell’islandese, in rapporto al tempo giocato, è rimasto di ottimo livello.

Alla Fiorentina, Gudmundsson ha disputato 23 partite con una media di 54,5 minuti per presenza, contro gli 86,2 dell’anno prima. Le gare concluse restano solo tre (13% del totale), ma il suo apporto in termini offensivi è tutt’altro che trascurabile: con 0,43 gol segnati ogni 90 minuti, si posiziona al 9° posto in Serie A per media realizzativa. Un dato in linea con la scorsa stagione (0,42) e sintomo di grande efficienza in zona gol, pur con minutaggio spezzettato.