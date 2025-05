La Nazione: “Comunque vada, sarà un epilogo beffardo per Raffaele Palladino”

La Fiorentina si appresta a vivere un’ultima giornata di campionato intensa e carica di speranze. L'obiettivo è conquistare il sesto posto, che garantirebbe l'accesso alla Conference League, ma per farlo non basta solo vincere a Udine: serve anche una contemporanea sconfitta della Lazio contro il Lecce. Sarà una domenica da vivere con il cuore diviso tra il campo e la radiolina, con i tifosi viola che sperano in un doppio incastro favorevole per chiudere in bellezza la stagione.