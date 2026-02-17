La Nazione ci crede: “Ecco perché la Conference può essere ancora un sogno”

La Fiorentina divisa tra salvezza e Conference: ecco perché può diventare un’opportunità nella gestione del finale di stagione.

Redazione VN 17 febbraio - 07:06

Ma siamo davvero sicuri che la Fiorentina abbia poca voglia di continuare il cammino in Conference? In un momento in cui il campionato richiede punti pesanti, è facile pensare che l’Europa rappresenti solo un ingombro nella corsa alla salvezza. Eppure il discorso merita una riflessione più ampia.

La vittoria di Como ha riportato fiducia e alleggerito la classifica. Se nelle prossime settimane dovesse arrivare quella continuità necessaria per mettersi al riparo, anche l’approccio alla Conference potrebbe cambiare. Con maggiore tranquillità in campionato, crescerebbero attenzione e ambizione anche sul fronte europeo, dove il percorso è ancora tutto da scrivere.

Salvarsi resta l’obiettivo primario, ma un cammino significativo in Europa darebbe peso e significato a una stagione complicata. In quest’ottica, il turnover non va interpretato come un segnale di disimpegno, bensì come una scelta di gestione per tenere vive entrambe le strade. La Conference, più che un ostacolo, può diventare una risorsa: per dare spazio a chi ha giocato meno, per allargare le rotazioni e magari per ritrovare quell’entusiasmo che in campionato è mancato. Lo scrive La Nazione