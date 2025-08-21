La Fiorentina continua a trovare una sistemazione ai propri esuberi con l'obiettivo di alleggerire il monte ingaggi. Josip Brekalo ha trovato una sistemazione definitiva trovando l'accordo con il Rel Oviedo, squadra neopromossa in Liga.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa La Nazione: “Brekalo ai saluti: accordo con il Real Oviedo, rescissione in arrivo”
La Nazione
La Nazione: “Brekalo ai saluti: accordo con il Real Oviedo, rescissione in arrivo”
Josip Brekalo ha trovato l'accordo con il Rel Oviedo, neopromosso in Liga
Il croato partirà per la Spagna per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Prima della partenza però, firmerà la rescissione consensuale con la Fiorentina. Nei prossimi giorni si attende i saluti anche di giocatori come Infantino, Barak e Ikoné. Lo riporta La Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA