La Nazione: “Adesso Bove vede la luce. Il ritorno in campo in Italia è possibile”

Novità in vista per il futuro di Edoardo Bove

"Di doman non c'è certezza... " scriveva Edoardo Bove sui social qualche giorno fa. E infatti, il domani del centrocampista della Fiorentina potrebbe regalare delle importanti novità. Come riportato dalla Nazione, stanno aumentando le possibilità di tornare a giocare a calcio ma non solo all'estero. Infatti, dopo le parole del ministro dello sport Abodi, il protocollo sanitario vigente potrebbe essere rivisto.