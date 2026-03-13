La moViola: Kabakov bravo. Parisi lo provoca con un applauso, rischi grosso

IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: estremamente concreto, deciso e sicuro sugli episodi che contano, soglia del fallo altissima che i giocatori hanno dimostrato di gradire, pensando a giocare, rigore pizzicato in campo e non era semplice. Soprattutto, Georgi Kabakov si conforma un portafortuna per le nostre squadre (Nazionali comprese): con ieri, 12 precedenti, nessuna sconfitta (7 vittorie e 5 pareggi). Internazionale dal 2013, la chiude con 26 falli fischiati e ben sette cartellini gialli. C’è stato sicuramente bisogno della collaborazione dell’assistente numero uno, Martin Margaritov, ma anche del colpo d’occhio dell’arbitro (Margaritov poteva avere solo la prospettiva frontale). La bravura sta nel fatto che è stato assegnato in campo il rigore che ha permesso alla Fiorentina di vincere la partita: sul cross di Dodo, Ameyaw ha tutto il corpo fuori, ma il braccio sinistro dentro l’area. Il check del Var ha confermato. Ok la rete di Brunes: non c’è fallo di Makuch su Fortini prima della rete. Corretta anche la punizione dalla quale nasce: netto l’intervento di Comuzzo sullo stesso Brunes. Buona pure la rete di Ndour, non c’è fallo di Mandragora su Struski, la gamba è si testa ma non in gioco pericoloso sull’avversario.