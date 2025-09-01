La moViola: Abisso male. Manca un rosso al Torino e un rigore alla Fiorentina

IL CORRIERE DELLO SPORT 5: Non pulitissima la partita di Abisso, il fallo di Maripan su Piccoli meritava maggiore attenzione (e forse, il VAR poteva dare una mano), era sicuramente più espulsione che altro. Chiude la sua prima partita stagionale con addirittura 34 falli (erano 20 al primo tempo) e quattro ammoniti. E più di un semplice rischio l’intervento di Maripan ai danni di Piccoli: l’attaccante viola fa sfilare il pallone, si gira ed è in vantaggio, solo davanti a Israel, il difendente di Baroni s’arrangia come può, trattiene e poi molla l’avversario che finisce a terra. Fuori area, ma sarebbe stato più rosso per Dogso (chiara occasione da gol) che nulla. Brutto errore. Il Torino chiede un tocco di mano di Ranieri sul tiro di Ilic: piede e poi corpo, non c’è nulla, decisione corretta. Finisce a terra in area granata Kean, che arriva in anticipo sul pallone, poi, sullo slancio, c’è il contatto con Ilic, l’arbitro siciliano non ravvisa gli estremi per il rigore, siamo al limite, decisione grigia. Quattro - come detto - i cartellini gialli, buttata la prima ammonizione: lo ha preso Sohm, entrato in ritardo (ma senza forza né vigoria) su Simeone, a centrocampo. Si poteva gestire.