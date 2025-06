La Gazzetta: “Fiorentina in ansia per Kean, ma Pradè non si fa trovare impreparato”

Da domani, per 15 giorni, la Fiorentina non potrà far altro che attendere, in ansia, nella speranza che nessuno le porti via Moise Kean. Nel frattempo gli uomini di mercato viola non sono rimasti con le mani in mano, ma si sono mossi per per non farsi trovare impreparati in avvio di stagione quando ci saranno, tra il 21 e il 28 agosto, le prime partite di Conference League.