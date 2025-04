La Fiorentina si stringe attorno a Kean. A Cagliari la vittoria del gruppo

Adesso l'Empoli, ma senza Kean?

Non è chiaro quando potrà tornare a Firenze: il club si è stretto attorno a lui e gli ha concesso tutto il tempo necessario in questo momento davvero delicato. I gol sono stati di Gosens e Beltran, ma il merito è di tutto il collettivo se stavolta, contro una formazione che lotta per la salvezza, i viola hanno potuto mettere le mani sull’intera posta in palio. Da Pongracic a Mandragora passando a Gudmundsson abbracciato a lungo da Palladino per la sua prova al servizio dei compagni.