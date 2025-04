Moise Kean non è ancora tornato a Firenze dopo aver lasciato il ritiro della Fiorentina martedì scorso per motivi familiari. Il club, consapevole della delicatezza della situazione, non ha imposto al giocatore alcuna scadenza per il rientro, lasciando a lui la decisione su quando tornare. Kean, dopo essere partito da Cagliari, ha fatto un rapido passaggio da Firenze prima di dirigersi all’estero, e la società non farà pressioni affinché sia disponibile per la gara di domenica contro l’Empoli.