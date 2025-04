La sfida contro il Parma segna per la Fiorentina l'inizio di un mini campionato di sette giornate cruciali per inseguire il sogno Champions. I viola arrivano da un ciclo positivo contro big come Juventus, Atalanta e Milan (7 punti), ma per sfruttare questo slancio devono evitare gli errori commessi in stagione contro squadre di bassa classifica, tra cui proprio il Parma (1-1 all'andata), Monza, Verona, Venezia, Empoli e Como, che complessivamente sono costati 13 punti [in realtà, i punti "persi" sono 17 come già ben spiegato su Violanews].