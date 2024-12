Moise Kean oltre a stupire tutti sul campo, vuole convincere anche su un altro terreno, lontano dal Franchi, ma presente nella vita quotidiana: quello della musica. Nei giorni scorsi Kean ha annunciato sui social che alla bella stagione in maglia viola farà da accompagnamento il lancio del suo primo disco, dal titolo "Chosen". Uscirà il 16 e al suo interno avrà undici tracce nelle quali spiccano le collaborazioni con l'artista gambiano-svedese Sinabo Sey, di Stunna e della catanese Elena Manuele. Kean non sarà il prima, ma nemmeno l'ultimo in ordine cronologico ad unire il mondo del calcio con quello della musica

I precedenti

Chi ha qualche anno in più può ricordarsi di Beppe Savoldi e alla sua "Favola dei calciatori", oppure a Josè Altafini nel 1968 con "La Rosa". Anche Paolo Rossi, durante la sua squalifica per lo scandalo Totonero nel 1980, firmò un 45 giri dal titolo "Domenica alle tre". Il binomio tra calcio e musica è antico e prezioso, proprio come un vinile, ma anche liquido e moderno come la musica attuale.