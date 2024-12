Dai gol alla musica: Moise Kean è completamente rinato a Firenze

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, debutta ufficialmente anche come artista musicale con l'uscita del suo primo album "Chosen", prevista per il 16 dicembre. La passione di Kean per la musica, in particolare per il genere trap, non è nuova: già nel 2019 aveva collaborato con il cantante Boro Boro e nel 2023 aveva pubblicato il singolo "Outfit".