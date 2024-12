Kayode scontento, può partire a gennaio. Sirene estere su Kouamè

Anche Christian Kouamè potrebbe partire: l’ivoriano è seguito da club italiani ed esteri, tra cui Maiorca (in estate offerti 6 milioni) e Union Berlino, già interessati in passato. Tuttavia, grazie al recente rinnovo fino al 2027, la Fiorentina non è sotto pressione per venderlo. La sua eventuale cessione, però, lascerebbe un vuoto importante, essendo l’alternativa principale a Kean. Lo riporta il Corriere dello sport.