Micheal Kayode, nell'intervista rilasciata a TuttoSport, ha toccato vari temi e tra i vari argomenti non si poteva non parlare della straordinaria stagione che sta disputando la Fiorentina fino a questo momento: "Non eravamo partiti benissimo, ma sapevamo che prima o poi avremmo dimostrato il nostro valore. Se siamo arrivati così in alto non è un caso, siamo un gruppo forte ed ambizioso. Champions? E' presto per dirlo, il campionato è lunghissimo per adesso pensiamo a partita dopo partita, poi si vedrà.."