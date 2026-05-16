Juve, Del Piero avverte sulla Fiorentina: “Occhio a chi non ha più obiettivi”

Alex Del Piero ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha detto la sua sulla corsa Champions della Juve, impegnata domani contro la Fiorentina:

Ormai mancano due partite e si possono perdere punti contro squadre che non hanno nulla da chiedere. Guardate la Juventus con il Verona... Nel calcio non c’è nulla di scontato. Juve e Roma le favorite? Se dobbiamo fotografare il momento, sì, Juve e Roma arrivano con più brio rispetto alle avversarie che hanno rallentato. Questo ha creato un intasamento in classifica che rende tutto più eccitante