Italiano: fischi o applausi? Il parere dei tifosi

La Nazione scrive oggi del ritorno al Franchi di Vincenzo Italiano per Fiorentina-Bologna. Il boato al gol del Bologna, poi lui che si butta a terra ed esulta come se avesse vinto il Mondiale. Per molti tifosi viola, quel gesto di Vincenzo Italiano al Dall'Ara è ancora una ferita aperta. Sono passati cinque mesi dal match, perso dalla Fiorentina, ma l'eco di quella scena rimbalza ancora sui gradoni del Franchi. Domani ci tornerà da vincente: ha appena alzato la Coppa Italia con il Bologna, dopo aver perso tre finali alla guida della Fiorentina (stavolta all'Olimpico, dove perse con l'inter, ha battuto il Milan). Sarà il suo primo ritorno da ex nello stadio dove dicano in molti è diventato grande. Ma che accoglienza troverà l'ex condottiero gigliato? SONDAGGIO: COME ACCOGLIERETE ITALIANO? I sentimenti, a Firenze, non si raffreddano in fretta. Per qualcuno resta l'allenatore che ha riportato la squadra in Europa e sfiorato la gloria. Per altri, solo un tecnico che ha fallito quando contava davvero. C'è chi si sente tradito, chi ferito, chi invoca buonsenso. Ma c'è anche chi prepara i fischi. E nel derby dell'Appennino, dove la rivalità brucia forte, nessuno verrà risparmiato.