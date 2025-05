SONDAGGIO VN – Come accoglierete Vincenzo Italiano al Franchi?

Il grande ex torna in quello che è stato lo stadio di casa dopo una stagione storica alla guida del Bologna: cosa ci dobbiamo aspettare dal popolo viola?

La data era cerchiata in rosso da tempo, e dopo tanto peregrinare è arrivato il momento: Vincenzo Italiano torna a Firenze da avversario. Lo fa da fresco vincitore della Coppa Italia e con tre punti in più in classifica, con la qualificazione all'Europa League in tasca.