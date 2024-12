In vista del Lask: Martinelli sicuro del posto. Dubbi su Gudmundsson

La Fiorentina riprenderà questa mattina la preparazione in vista della penultima giornata a girone unico della Conference League, quella in programma giovedì al Franchi alle 18,45 contro il Lask . I viola, come scrive La Nazione, che in virtù del recente successo sul Pafos si sono già garantiti almeno la possibilità di accedere ai playoff per disputare la fase a eliminazione diretta, sognano di ottenere un’altra vittoria per essere di fatto certi di approdare agli ottavi del torneo con un turno d’anticipo , saltando le due partite previste nel mese di febbraio (mese nel quale dovrebbe anche essere recuperata la sfida con l’Inter interrotta al 17’ il 1° dicembre).

Sarà turnover?

Per ottenere i tre punti al cospetto della 7ª in classifica della Bundesliga austriaca, Palladino sembra orientato a ridurre le consuete rotazioni spesso messe in pratica in modo robusto per gli appuntamenti internazionali, ad eccezione del ruolo del portiere che sarà ricoperto dal classe 2006 Martinelli, al debutto in Europa. Per il resto, in attesa di conoscere le condizioni di Pongracic, domenica contro il Cagliari out per un problema alla coscia, sembra scontato l’impiego dal 1’ di Kayode e Biraghi in difesa mentre in attacco, dopo l’iniziale panchina con i sardi, potrebbe giocare dall’inizio Kean. Dubbi su Gudmundsson, che dopo i 16’ disputati con l’Empoli in Coppa Italia e i 24’ di due giorni fa, pare pronto per sostenere un tempo intero. Da capire se Palladino lo schiererà dall'inizio o a partita in corso.