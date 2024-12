In campo con una settimana di ritardo: Martinelli si scalda per la Conference

Mercoledì Terracciano, domani De Gea, giovedì prossimo Tommaso Martinelli . E' pronta l'ora del portierino classe 2006, che in tanti vedrebbero già pronto per il ruolo di numero 12 alle spalle dello spagnolo. Per il momento però - spiega il Corriere dello Sport-Stadio - nonostante le prestazioni così così "San Pietro" resta la riserva di De Gea, e pare intenzionato a respingere tutte le offerte che arriveranno a gennaio (Cagliari su tutte). Per Martinelli dunque, la promozione a secondo dovrebbe arrivare a giugno, quando Terracciano saluterà. Intanto però questa stagione verrà vissuta come un "tirocinio" al fianco di due colleghi esperti per rubare i segreti del mestiere.

In particolare tra De Gea e Martinelli c'è un rapporto quasi padre-figlio e la stima che nutre per lui l'ex leggenda dello United è una prima medaglia da appuntarsi al petto per un calciatore che per tanti è un predestinato. Palladino gli aveva promesso spazio in Coppa Italia poi ha preferito non mandare in campo il ragazzo in un momento emotivamente instabile per tutto il gruppo. Ma il debutto stagionale è solo rimandato di una settimana: col Lask sarà la prima in Europa per il diciottenne.