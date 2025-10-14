Josip Ilicic,nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha ricordato i momenti duri passati a Bergamo. Dal Covid alle voci su un possibile tradimento della moglie. Tra tutti i ricordi, non manca lo spazio per ricordare Davide Astori:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Ilicic: “Ho vissuto il dramma di Astori. Ci ho giocato, mi ha segnato per sempre”
Gazzetta dello Sport
Ilicic: “Ho vissuto il dramma di Astori. Ci ho giocato, mi ha segnato per sempre”
Ilicic ricorda Davide Astori
Hanno messo in giro quelle voci su mia moglie perché ero al top, e di me non si sapeva nulla. Qualcosa doveva uscire. Alla fine, sono tornato a casa. In Slovenia era come se il Covid non ci fosse, mentre a Bergamo sfilavano le bare nei camion. Un'immagine tremenda. Qualche anno prima avevo vissuto il dramma Astori, con cui giocai a Firenze. Mi ha segnato
© RIPRODUZIONE RISERVATA