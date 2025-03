Il vice Dodò? Niente Moreno, ecco chi potrebbe adattarsi a destra

La mancanza di un vide-Dodò si sta facendo sentire. Il brasiliano ha accusato un calo nelle ultime giornate, anche a causa del troppo minutaggio. Il brasiliano non ha una vera alternativa in rosa. Moreno sulla carta è il suo sostituto, ma chiaramente ha caratteristiche opposte, e spendibili solo con una difesa a 4. Per questo, secondo La Nazione, in caso di passaggio al 3-4-3, Palladino starebbe pensando ad una nuova soluzione. Sappiamo quanto sia duttile Michael Folorunsho. Potrebbe essere l'ex Verona a svolgere il ruolo di "quarto" a destra, dando equilibrio alla squadra, soprattutto ai due mediani. Ovviamente il brasiliano resta il titolare, ma l'importanza di Folorunsho passa anche dalla sua capacità di adattarsi