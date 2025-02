“Il Var intervenga sui corner”: la Serie A lo chiederà all’Ifab

Il gol subito ieri dalla Fiorentina, a seguito di un calcio d'angolo che non doveva essere assegnato, potrebbe fare da caso scuola per cambiare il protocollo del Var. Lo ha gridato ieri mister Palladino nel post gara e molti addetti ai lavori gli sono andati dietro, al termine di un weekend che ha fatto molto discutere per decisioni arbitrali e applicazione del Var. L'argomento sarà oggetto di discussione alla prossima riunione dell'IFAB, l'organo internazionale che decide le regole e le variazioni, in programma l'1 marzo a Zurigo.