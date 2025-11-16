La Nazione, soffermandosi sulla questione Ranieri, ha rivelato un retroscena che riguarda Stefano Pioli e la fascia da capitano viola. L'ex Milan avrebbe cambiato:
Il retroscena: “Pioli voleva togliere la fascia a Ranieri e darla a un altro”
Pioli e la scelta del capitano: il retroscena
Il suo cammino in questa annata, in ogni caso, non è stato privo di urti. Il primo a metterne in discussione la centralità già quest'estate era stato Pioli: l'ex tecnico non era infatti convinto di confermargli la fascia, individuando in Gosens il profilo più adatto, e l'acceso confronto dopo la sfida del Franchi col Bologna - seguito da un turno di stop - ha lasciato strascichi. Nemmeno dal fronte arbitrale, però, sono arrivati segnali concilianti. Dopo le proteste in Fiorentina-Lecce per un rigore dato e poi tolto, il designatore Rocchi lo ha ammonito pubblicamente, definendo «inaccettabili» certe reazioni: un altro colpo alla sua immagine esterna.
